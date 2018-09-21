北市928祭孔大典 北一女「始業禮」打頭陣

北一女學生授篋禮。（台北市民政局提供）

2018-09-21 22:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2568週年釋奠典禮，9月28日在北市孔廟登場，為弘揚人文教育精神，今年孔子聖駕再次回到孔廟百年前舊址－台北市立第一女子高級中學，別開生面舉辦首場傳統開學「始業禮」，北一女學生今日在校迎接孔子聖駕進入，藉此古禮鼓勵新生認真向學。

台北市民政局與北一女合作籌備的「開學始業禮」，今日下午舉行典禮，北一女學生迎接孔子聖駕儀仗進入學珠樓演講廳拉開序幕，儀程結合儒家經典「中庸」篇章勉勵學子勤奮之意，由師長頒發特製中庸智慧竹簡致贈學生，古禮稱為「授篋禮」，北一女始業生在授篋後，朗誦竹簡刻印的中庸篇章立定志願，有著聞道傳業的難得氛圍。

民政局今日公布致贈給參加祭孔大典的民眾限量「中庸智慧筆捲」，可整齊放置筆或工具，復古造型佐以流蘇束線顯得古色古香又略帶文青書卷味，外皮燙印中庸第二十章之九經典古文，旨在鼓勵學子們透過廣博學習、細心求教、慎重思考、明白辨別、切實向學。

此外，孔廟發送的釋奠典禮參禮證，已經全數索取完畢，民政局表示，沒拿到的民眾也不要失望，還有現場領取的機會，「9月27日釋奠習儀」上午8點20分、「9月28日釋奠典禮」上午5點20分，孔廟黌門口發送當日參禮證100張給現場排隊民眾，每人1張，送完為止。