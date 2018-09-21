台南文化中心迎接34歲生日！精彩展演輪番上陣

稻草人現代舞蹈團以「隨機。共舞」為主題，10月6日台南文化中心館慶開幕將由藝術總監羅文瑾與專業舞者在裝置作品中演出，讓民眾在戶外也能感受精彩的展演對話。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-21 23:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局迎接台南文化中心34歲生日，以「隨機。共舞」為主題策劃系列活動，從9月22日起為期2個月，館內推出精彩展演輪番上陣之外，也在戶外綠地安排光雕影像裝置及舞蹈演出，把這份館慶的喜悅與民眾分享。

南市文化局今天邀請參與團體聯合宣傳，10月6日文化中心館慶當天將有稻草人現代舞蹈團以「隨機。共舞」為主題，在園區規劃4件大型展覽，在裡外均鏡面的空間小屋中，讓民眾體驗虛擬劇場的視覺驚奇，並且利用新媒體互動的光影裝置，呈現文化中心另類視覺美感。

在館慶期間每週六晚上，也有稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文瑾與專業舞者在園區裝置作品中穿梭演出，讓民眾在戶外也能感受精彩的展演對話。

南市文化局副局長周雅菁表示，今年館慶活動向外串連其他藝文空間，規劃「藝起。共舞」系列，雞屎藤新民族舞團在甘樂阿舍美術館、靈龍舞蹈團在BB ART演出。旅德舞蹈家賴翠霜在台南異鄉實驗舞蹈駐館計畫，在321巷聚落有2場演出，曙光種籽舞團在大新美術館演出。

館慶活動從9月22日起至11月25日，包含表演活動、展覽、藝文講座、親子藝能活動，讓民眾共享多元視覺與不同領域的藝文美學。為鼓勵民眾踴躍參與館慶活動，也有「藝起來集章」活動送摸彩券，即有機會抽得酒店住宿券。