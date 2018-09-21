把握出遊機會！中秋連假首日天氣穩定

民眾把握好天氣出遊。（記者楊綿傑攝）

2018-09-21 20:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕最近幾天全台天氣穩定，秋老虎發威，部分地區高溫上看34度，根據中央氣象局預估，明天仍將維持這樣的天氣，但下週開始將陸續迎來鋒面及東北風，屆時不僅北部、東部轉有雨，賞月受影響，溫度也會下滑，低溫可能降到23度，各地都會有些許秋意。

氣象局表示，明天天氣類似今天，各地都屬於穩定型態，山區及大台北地區有下午後雷陣雨的可能，氣溫最高可達31至34度。至於後天則會有一道鋒面從北部海面通過，屆時北部、東北部會開始逐漸轉為有短暫雨的天氣，不過溫度尚不會有明顯變化。

穩定高溫天氣到下週一開始劇變，氣象局說，週一起受到東北風影響，北部、東北部會有明顯降雨，局部地區甚至有大雨，溫度也會明顯下降，高溫僅剩27至28度，低溫則下探23至24度，會有涼意。至於中南部雖然天氣保持相對穩定高溫，但早晚也偏涼，大概在23至24度上下。

颱風的部分，氣象局指出，潭美有可能在今晚到明天成颱，目前其路徑朝西北西方向，預計週二起開始有點偏北走，但此時不確定性也會開始變大，若持續往北可能影響日本，若走向西北則有可能影響台灣，不過需要等到下週後半段會比較明朗。