台中新增3例本土登革熱 衛局進行活動地防治

防治登革熱，積水容器務必「清除再清除」。（中市府提供）

2018-09-21 20:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕衛生福利部疾病管制署今日傍晚公布，台中市新增3例本土登革熱病例，居住地為大里區東興里、北屯區北興里及北區金龍里。市府衛生局指出，截至今日確定病例有68例，其中65人已康復，1人居家休養，另2人住院治療。

衛生局說，新增的3個案，已進行個案主要活動地的相關防治工作，包括擴大疫調及採檢，相關化學防治工作預計9月21日至22日進行；疾管署表示，近期台中市新增病例數明顯減少，疫情有逐漸緩和之跡象，顯示防治已見成效。

市府防疫團隊自9月11日起針對大里區祥興里、東區東興里、南區南門里及太平區新光里，進行強制地毯式孳生源清除作業，截至9月20日共動員365人，完成計2834戶強制孳清工作，但仍發現部分家戶有廢輪胎、水桶、花盆等積水容器，共查獲107個積水容器孳生病媒蚊幼蟲，開出27件舉發單。

衛生局呼籲居住於熱區的市民務必加強防範，秉持「清除再清除」精神，雨後主動巡檢居家環境，清除室內外積水容器，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤及空地、菜園內水桶等，也別忘記巡檢在地社區及居家環境頂樓、屋簷排水槽、地下室，透過市民與公部門一起合作，才能確保防疫成效。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所遇有疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。目前台中市提供登革熱NS1快篩院所數計184家，30分鐘即可得知結果，切勿隱晦就醫而影響自身及家人社區健康安全。