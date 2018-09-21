戒菸不成功？ 醫師：不一定是意志力的問題

2018-09-21 23:34

〔記者王捷／台南報導〕戒菸一直是熱門的加醫科問題，也常聽到菸癮者打算戒菸時會說，男人就是要靠意志力來戒菸，不過成大醫院家醫科醫師陳全裕說，不一定戒菸失敗者就是意志力薄弱，主要是突來的尼古丁戒斷症狀，會讓戒菸者不舒服，無法集中注意力、冒冷汗、頭暈等等，這時候應該考慮藉由藥物輔助，降低戒斷症狀，才會不會讓戒菸過程功虧一簣。

陳全裕舉例，42歲的廖業務抽菸約20年，每天1包菸，後來因為周遭朋友及客戶因吸菸得肺癌，去年有了戒菸的念頭，也開始戒菸；沒想到戒菸過程很痛苦，忍不住吸菸的癮頭，雖然有減量，1個月後還是放棄，又回復以前的菸量。根據統計，光靠意志力戒菸成功率僅3到5%。

常有想戒菸民眾會認為，無法戒菸是意志力的問題，但陳全裕強調，戒菸會產生尼古丁的戒斷症狀，讓戒菸過程艱辛難耐，絕大多數「有志」戒菸者，會因為無法突破這個過程，因而宣告失敗，並非決心不強、意志力不夠所導致，不要抗拒藥物輔助戒菸，如果有藥物輔助，可降低戒斷症狀，讓戒菸成功率提高。

陳全裕說，戒菸輔助藥物分為兩大類，一種是補充少量尼古丁，另一種是口服藥影響腦部分泌，降低戒斷症狀，想要輕鬆成功戒菸，建議掛號戒菸門診，由醫師先評估尼古丁成癮程度，再決定是否使用戒菸藥物以有效減輕戒斷症狀。

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