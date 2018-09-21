非營利幼兒園 鄭文燦：明年8月起月費由5000元降至3500

2018-09-21 21:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天參加經國非營利幼兒園活動時表示，桃園從去年起推動幼教公共化政策，預計至後年底增加公立及非營利幼兒園招生名額至8000名，與私立幼兒園招生數相比將達到4:6，另市府針對中班以上學生提供公立幼兒園免學費、私立每學期補助1萬5千元，而非營利幼兒園每月收費從明年8月起將由5000元降至3500元。

教育局長高安邦表示，若以90人規模的非營利幼兒園來看，每位幼兒分攤成本約8千元，目前收費約在5千元左右，若規模較小，收費可能會更高一些，而從明年8月起，將每月收費統一降至3500元，差額部分則由中央、地方共同分攤，以往就讀非營利幼兒園每年大約要繳交約6萬元，未來將統一降至4萬2千元，屆時桃園市將有2954名學童受惠。

此外，目前中央規定滿5足歲就讀幼兒園大班，公立幼兒園免學費、私立每學期補助1萬5千元，桃園市從今年8月起將範圍擴大至4足歲，也就是就讀中班就開始享有就讀公立幼兒園免學費等優惠，預估1年約增加5~6億元預算。

鄭文燦說，非營利幼兒園可留園至晚上7時，寒暑假亦開園，方便上班族家長，桃園設立許多非營利幼兒園，其中經國非營利幼兒園設在經國國中在9月營運，共有2班60人，另在大有國中設置大有分班、永順國小設置永順分班，由三之三生命教育基金會營運。

經國非營利幼兒園昨天舉行「關懷月‧團圓日」活動，鄭文燦今天和幼兒園孩童一起打彈珠、做月餅，提前歡度中秋節。