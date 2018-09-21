泳渡澎湖灣擴大舉辦 亮點代言人爭曝光率

今年泳渡澎湖灣代言人，左起鐵人三項美女李詹瑩、消防金牌泳將鄭莛芸及搜救犬。（記者劉禹慶攝）

2018-09-21 23:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行之有年的泳渡澎湖灣活動，今年配合世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行，特別擴大舉辦，除主賽程延長為2天外，並配合賽事一連4天舉行水上嘉年華及市集活動，今日亮點代言人搶先曝光，最受外界矚目的是搜救犬。

今年泳渡澎湖灣活動，將在明日正式登場，首日為觀音亭海域下水的500公尺體驗組、2000公尺挑戰組；第二天則是大菓葉下水的5000公尺泳渡組；雖適逢中秋連假，但仍有1613人報名，超過千人來自台灣選手。擔任活動代言為消防金牌泳將鄭莛芸及搜救犬，還有鐵人三項美女李詹瑩，並特別開設游泳教學。

即日起至24日配合泳渡澎湖灣舉行的水上嘉年華及市集活動。水上嘉年華活動特別引進台灣僅有的一組，也是目前全台最大的水上氣墊，面積20平方公尺，包含水上滑梯、彈跳床、攀岩，等多種氣墊體驗，台灣受歡迎的IP偶像OPEN!家族將在今明2天出席嘉年華活動現場與民眾做近距離的互動。

今日出席亮點代言人活動，包括澎湖縣政府教育處長葉子超、澎湖國家風景區管理處副處長洪志光、議員蘇陳綉色等人，同時OPEN家族4大知名主角OPEN!將、LOCK!將、小桃、條碼貓，也在會場現身與代言人同場演出。