國5今首辦日間免費車流略增 實際分流效果看明天

國5首度試辦上午6點至下午3點日間免費措施。（資料照）

2018-09-21 19:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日是中秋節連續假期首日，交通部高速公路局表示，今日下午4點起，國道就開始陸續湧現車潮，全日國道交通量預估會達105百萬車公里，有較平常週末約增加10%；晚間主要車多路段包含國1南下湖口服務區－竹北、仁德系統－仁德服務區；國3南下安坑－中和等，部分路段出現時速不足時速40公里的壅塞情況，這波車潮預估晚間8點左右就會紓解。今日針對國5首度試辦上午6點至下午3點日間免費措施，高公局表示，免費時段車流確實有略為增加，但是否有起到分流效果，還是要看今晚及明天的交通量。

今日試辦日間免收費時，國5及鄰近的國3交通狀況，高公局交管組科長蔡明哲表示，與去年同期及一般日週五類似，車流量有略為增加，從下午1點過後增加較為明顯；但國五未因暫停收費導致壅塞情形，時速多可保持在60公里以上。至於該日間免費措施是否有效，還要分析今晚及明日上午的交通量、宜蘭地方道路、蘇花改的交通量等資料，看看是吸引到原本今晚要上路民眾提早出門，還是真的有轉移到明日車潮。

中秋連假高公局預期出遊人數會較端午連假更多，明日車流量預估會達120百萬車公里，國道相關疏運措施包含實施單一費率、夜間0點至5點暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等，特別提醒民眾，明日上午7點至中午12點，西部國道國1內湖－頭份、國3木柵－香山路段各交流道南下路口，將會實施南下高乘載管制。

高公局預判明日上午壅塞路段，將出現在國1南下楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統；國3南下三鶯－龍潭、茄冬－西濱、烏日－霧峰；國5南下南港系統－坪林等路段。