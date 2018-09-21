健康拉警報！潮州空品測站 連4年臭氧濃度全國最高

林園工業區工廠排放氣體隨著季風帶向屏東。（記者李立法攝）

2018-09-21 21:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣潮州空氣品質監測站連續4年測得臭氧（O3）濃度居全國最高，屏東測站緊追在後，PM2.5也居全國前半段，屏東審計室促請縣府為居民進行健康風險評估，並協調主要污染源高雄市共同防制空污問題。

潮州空品監測站從2014年起，連續4年所測得的臭氧濃度高居全國第一，分別為2014年75.9ppb（該年全國平均值為57.8），2015年70.34（55.4），2016年67.08（50.37），2017年71.6（55.76），均高出全國平均值甚多。

審計室指出，屏東站測的臭氧濃度僅次於潮州站，排名全國第2，2測站PM2.5濃度也位居全國各縣市的前半段，空污問題已嚴重威脅縣民健康，屏東縣政府應就空污成份可能對居民造成的健康風險進行評估，並有所因應，同時協調空污源頭高雄市，執行污染物減量排放的有效措施，爭取空污防制經費及回饋金。

屏東縣環保局空污科表示，屏東境內的O3及PM2.5多半來自由高雄市的林園、大寮等工業區，該局已針對各項污染物質進行分析，相關數據將做為居民健康風險管理，以及日後爭取回饋金或空污防制經費的依據。