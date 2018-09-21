奶襲空姐男是北車有名「借錢哥」 借不到就拉人還會嗆警察

2018-09-21 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名男子在北車對空姐襲胸的事件，其實襲胸男子就是在北車有名的「借錢哥」。據悉，自去年9月起，「借錢哥」只要看到落單女子或是學生就會靠上前表示自己沒錢搭車，需要幫忙，出口索求的金額從100元到3000元不等。要是沒借成功，還會直接拉住對方，態度相當囂張，即使報警，「借錢哥」也毫不在意。

綜合媒體報導，本月18日，在台北車站發生一起襲胸事件，「借錢哥」藉借錢名義將一名阿聯酋航空的空姐攔下，借錢不成還推擠對方，最後竟然直接肆意搓揉空姐胸部，但礙於當時她雙手都拿著東西無法反抗，當場直接喝斥「借錢哥」，他才離去。

而這名「借錢哥」早在去年9月就常在北車出沒，專挑落單的女子或學生下手，大言不慚的說自己因為沒錢搭車，要借錢，要是對方不答應，他還會出手拉住對方，發生肢體衝突。而在警方的資料顯示，北車「借錢哥」其實有詹姓、潘姓2人，但最近騷擾北車民眾的多以詹姓男子為主。

警方表示，28歲的詹男幾乎每個禮拜都會出現在北車跟人借錢，要是不借就會發生口角及拉扯，就算民眾報警處理，他態度仍舊囂張，還曾經嗆說要告警方傷害罪，有民眾直接對他表示讓「全世界的人都看看你」、「丟臉啦！」，詹男還反嗆對方「你才丟臉！」。

鐵路警察局刑警隊長黃明福表示，詹姓「借錢哥」的行為已經違反社會秩序維護法第82條第一款「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者」，得處3日以下拘留或1萬2000元以下罰款。但詹男從未有悔改之意，警方也無奈表示，僅是這樣的處罰，似乎對「借錢哥」起不了嚇阻作用。