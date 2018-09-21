為「教學卓越獎」頒獎 蔡總統：「連我都很想去上課」

總統蔡英文頒獎給「教學卓越獎」得獎學校及人員。（記者洪臣宏攝）

2018-09-21 17:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天為「2018年度教學卓越獎」得獎學校、人員頒獎，肯定獲獎老師的教學熱忱及研究創新，她說，這些課程設計真的非常新穎，也非常多元，「連我都很想要去上課」。

「2018年度教學卓越獎」頒獎典禮在正修科大舉辦，來自全國入圍老師齊聚一堂，教育部次長范巽綠、高雄市副市長史哲及立法委員林岱樺到場觀禮。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，她接觸了很多老師，都在教育現場的第一線奮鬥，她遇到的老師，不但對教學有非常多的熱忱，也一直勇於開創新的教學模式，看到現場這麼多優秀的老師，覺得國家教育真的充滿了希望。

她指出，「教學卓越獎」是高中以下教學獎項當中最高的榮譽，要肯定的是，最具有熱忱、最願意研究創新、也最注重人本關懷的老師。

蔡英文認為，教育是一個國家競爭力的關鍵所在，在全球化的時代，台灣不只要跟自己競爭，還要和全世界競爭，台灣要能夠脫穎而出的關鍵，就要靠培養出最有創意、最有活力以及具有跨領域整合能力的優秀人才，政府會和所有老師一起努力，扛起這個重責大任。

她還舉例指出，玉井工商的「生命教育特色課程」、台南一中的在地博物館相關課程，還有高雄市瑞祥中學的報導文學課程，都融入了大量在地、本土的元素，讓同學們對自己的土地跟家鄉，有更深刻的認識，也有更多的社會關懷。

不只有在地，蔡英文也肯定學生也很國際，如新北市南山中學的「模聯創峰會」模擬了很多聯合國的活動；高雄市文山高中也融合了多元的課程，讓同學更了解國際脈動，高雄高工、台北市南湖高中及台中市弘文中學，都鼓勵同學運用多元的媒體素材，培養跨領域的創意及解決問題的能力。

蔡英文總統指出，在國中、國小及幼兒園組部分，也都有很多出色的教學計畫，這些老師在課程設計當中，都融入了自然生態、風土民情，甚至是在地特殊的歷史文化，她要特別感謝這些老師的教學讓教育更豐富、讓孩子更豐富、也讓台灣更豐富。

總統蔡英文頒獎給「教學卓越獎」得獎學校及人員。（記者洪臣宏攝）