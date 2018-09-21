福衛五號影像今起對外銷售 年底前大圖免費下載

福衛五號拍攝的東沙環礁。（圖由國研院太空中心提供）

2018-09-21 17:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕歷經近13個月早期軌道操作、衛星各項功能驗證，以及衛星影像輻射與幾何調校等階段，國家實驗研究院太空中心今（21）日起正式開始營運銷售福爾摩沙衛星五號的遙測影像。

為了慶祝，太空中心提供一張A3大小的福衛5號影像大圖讓民眾下載，但不可做為商業使用，而未來太空中心也會不定期提供A3大圖上架，公布於國研院及太空中心的臉書粉絲團，供國人免費使用。

國研院太空中心除提供「國研院太空中心官方網站－福衛五號精選影像」，讓民眾可進入網頁瀏覽或免費下載福衛五號影像圖檔。今年底前，更開放兩個原須付費的管道可以限量免費取得福衛五號臺灣地區的歷史影像，一是「科技部資料市集」 ，太空中心將陸續提供部分福衛五號影像至資料市集，大專院校或產業界研究人員可以登入申請取得福衛五號影像，進行相關研究或產品開發；另一為「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」 的福衛五號產品申購平臺，客戶可以登入此平臺，直接購買福衛五號影像，或是福衛五號非緊急的標準取像服務。

國研院表示，客戶透過申購平臺訂購的歷史影像或是經由取像服務下傳的新影像，若是一般產品，可在3個工作天內遞交；若是較高品質的產品，則可在4個工作天內遞交，皆優於國外衛星影像遞交時間。未來在影像自動化處理完成後，可望進一步縮短影像遞交的時程。

國研院指出，福衛五號於臺灣時間2017年8月25日順利發射升空，第一張影像於9月8日下傳到位於新竹的地面接收站。國研院太空中心在發現衛星影像有光斑現象後，透過星上調焦及演算法校正，已使衛星影像品質符合原訂規格。