開在國小旁被投訴 「水姑娘」業者：合法單純唱歌

林緗亭指出，該休閒廣場就在國小旁邊，店內下午就有女子坐在內攬客。（林宜樟翻攝）

2018-09-21 17:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員林緗亭、林沐惠表示，接獲不少家長投訴，太保市安東國小旁最近某休閒廣場開業，標榜「水姑娘」，下午學童放學時還看到女子在店內招手，影響學童身心靈，要求縣府各單位解決。

嘉義縣府經濟發展處長林學堅表示，已進行聯合稽查，經查附近有3間特定行業，其中一家歇業，一家建築物是農舍不得做視聽歌唱營業使用，一家位於住宅區已違反都市計畫法臺灣省施行細則，今天發公文給業者，7日後再進行聯合稽查。

林緗亭說，最近許多家長投訴安東國小旁有新開幕的休閒廣場，內有女子向外招手攬客，尤其是下午學童放學時，就有女子坐在店內；經她調查該店是107年8月開幕，有商業登記，屬視聽歌唱業，先前請警察局查察，但警方回覆查無不法，她認為此類特定行業不應距離學校如此近。

林緗亭說，兒童及少年福利與權益保障法第47條規定，兒童及少年不得出入酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定足以危害其身心健康之場所，該類場所應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校200公尺以上。

林緗亭說，嘉義縣特定行業管理自治條例並未明訂特定行業與學校等距離，要求修正，林學堅承諾，將立即討論，修正自治條例內容送議會審查。

業者則回應，營業內容並無不法，是單純唱歌，也沒有女子到街上拉客，招牌上的女子圖像則無露點。