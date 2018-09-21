東縣廚餘場異味擾民 環保局利用環境酵素除臭

2018-09-21 17:34

［記者王秀亭／台東報導］台東縣廚餘回收場因堆肥發酵易生異味，鄰近社區長期飽受異味之苦，縣環保局亦屢接獲民眾投訴，縣議員江堅壽日前引介土壤環境酵素，並實地施用半個月來，有效改善異味，環保局長謝清泉表示，近來天熱，廚餘廠自9月8日起使用，尚未接獲民眾陳情。

縣環保局廢棄物管理科表示，目前台東縣廚餘廠採用好氧發酵，在堆肥發酵及翻堆工作時，再小心謹慎，仍易逸散臭味，讓鄰近社區及商家備受困擾，環保局屢接獲民眾陳情案件。

縣議員江堅壽表示，長期關注此類議題，並尋求解方，得知土壤環境酵素對除臭頗有效果，遂推薦給環保局。

業者在廚餘場試做3次效果佳，縣環保局撥出經費在廠內架設噴灑設備，以5公升的土壤環境酵素，稀釋成500公升的水溶液，在廚餘場內定時定量噴灑。

今天下午除臭成果分享觀摩會時，環保局副局長陳炳伸及縣議員江堅壽等人走入廚餘場內實地感受，連廚餘場工作人員都說，以往不敢在廠內深處久待，如今在最深處工作也不怕了。

縣環保局副局長陳炳伸表示，縣政府已在利嘉溪旁康樂段興建新廚餘回收再利用中心，新廠完工啟用後，是透過高溫高效微生物分解系統操作，減少廚餘發酵時間及縮短處理流程，以降低異味，但在新廠完工啟用前，舊廠會持續使用此一方法，減少對民眾造成的困擾。

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