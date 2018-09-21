台灣、丹麥攜手合作 共推環境教育設計

2018-09-21 22:25

〔記者張忠義／高雄報導〕享有全球設計界諾貝爾獎美譽的INDEX，今天在在環保署綜計處處長劉宗勇與丹麥外交部駐台機構丹麥商務辦事處處長倪安升的見證下，與我國國家級設計中心台灣創意設計中心共同簽署合作備忘錄，未來雙方將在台灣與丹麥跨文化與跨領域之環境教育設計上共同合作。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，要翻轉台灣現有的環境教育，可透過借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來改善氣候變遷、全球暖化、糧食危機等環境永續發展的問題，讓學生能在環境教育課程中，打破現有的框架，發揮創意並融入設計。

INDEX是由丹麥皇室支持，並在丹麥環境部、教育部與外交部共同贊助下所誕生的創新環教設計機構，環保署與其他部會曾派員遠赴丹麥進行環境教育工作會議，從中瞭解丹麥如何運用創新的環境教育方針，將氣候變遷等環境議題納入國小、國中、高中、大學、甚至成人教育等環教課程和創新的設計課程中，並藉以激發大家用不同的設計角度來解決環境問題。

為測試丹麥這項創新的方法是否能與台灣的環教界引發共鳴，環保署特別與INDEX共同舉辦一場台丹環教示範工作坊，結果大受好評，最近幾年並持續辦理相關的工作坊，讓更多環教領域的學子有機會學習此種特別的環教方針。

台灣創意設計中心長期以來就扮演著台灣創意設計發展的推動者，與INDEX藉由設計解決環境議題的中心思想不謀而合，透過本次合作備忘錄的簽署INDEX將會透過全球環境教育網絡，在所有INDEX參與的活動中，宣達與台灣的策略夥伴合作關係，進而協助台灣曝光其環境教育與相關設計領域豐碩的成果。

丹麥商務辦事處處長倪安升也進一步表示，在日新月異的大環境下，若要在現有的框架下有所突破，跨國合作絕對是一個正確的路，而推動台丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐台的最大使命。

由環保署委託台灣感性學會所辦理的2018環境關懷設計競賽，可說是INDEX: Award的台灣縮小版，參與本競賽的前幾名得主將有機會角逐國際大賽，期望透過這次的夥伴聯合展覽，透過欣賞近期得獎作品的方式，讓更多有興趣的設計者瞭解並獲得啟發，進而鼓勵國人踴躍參與，為國爭光。