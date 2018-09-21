國內唯一飛行學校 安捷培訓機師就業率達6成

國內唯一飛行學校、安捷飛航訓練中心成立滿4週年，迄今訓出50多名機師，就業率達6成。（安捷提供）

2018-09-21 16:58

〔記者陳宜加／台北報導〕國內唯一飛行學校、安捷飛航訓練中心成立滿4週年，迄今訓出50多名機師，就業率達6成，不僅代訓台灣虎航、華信航空機師，也獲得柬埔寨、法國認可。安捷總經理高健祐今天指出，每年約有400名人力需求，培育本土人才是未來方向。

安捷於2014年成立，是國內唯一飛行學校，目前與虎航、華信簽署代訓合約，協助遴選、訓練機師。高健祐指出，安捷每年培訓50多名學員，過去多以私人執照（PPL）為主，目前已有8成考取商用執照（CPL）。

他分析，台灣前2年市場狀況較多，威航、復興航空接連停飛，讓有心報考機師者卻步，但隨著虎航轉虧為盈、星宇航空成立，未來前景可期。據民航局統計，華航、長榮每年約有150名人力需求，含培訓與自訓。

高健祐說，航空公司培訓名額有限，且門檻較高，自訓成為有志者另一條捷徑，目前台灣每年約250至300人出國學飛；安捷平均200小時考照，學費較國外低廉，訓練成果也獲業界認可，「台灣訓練不輸國外。」

他透露，目前安捷有法國、香港、日本籍學員學飛，今年也成為柬埔寨民航局認可的海外飛行訓練機構，也是法國民航學院東亞唯一訓練據點，未來更目標取得歐盟EASA認證。

安捷也說，13名飛行教官陣容堅強，其中6人來自義大利、以色列、日本、挪威、德國、美國；另甫從空軍官校退役的教官朱偉民也轉戰安捷，號稱「插管朱」的他，學員資質再駑鈍，也能因材施教，蔚為佳話。

高健祐說，目前安捷淘汰率約1成，標準較國外嚴格，單人飛行訓練時數將近30小時，須具備遭遇突發狀況時轉降機場的飛行能力。他也透露，目前取得商用執照的學飛費用，總計約230萬至250萬元左右。