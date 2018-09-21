未來基隆-台北通勤 基隆輕軌將取代台鐵

基隆輕軌捷運已完成可行性評估。（記者盧賢秀翻攝）

2018-09-21 17:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆輕軌捷運未來將採獨立雙軌，每5分鐘就有1班車，市府交通旅遊處長李綱說，未來基北軌道運輸功能將被輕軌取代，不過也有議員擔心輕軌捷運站多行車時間較長，通勤族趕上班會受到影響。

「基隆-南港輕軌」已完成可行性評估，交通部將於10月3日審查，除了既有9站外，還會增加樟樹灣等5站，列車班次每小時可到12班次。

多數議員都認為基隆輕軌已箭在弦上，勢必要做，議員何淑萍、莊榮欽指出從八堵到市區有龍安街與成功路兩處平交道，必須規劃改善，否則會影響民眾通行建議採地下化降低交通衝擊。議員莊錦田建議，八堵站要預留支線通往基市安樂區，甚至達金山、萬里銜接淡水。

李綱說，綜合規劃作業時考量把八堵支線納進去，麥金路、基金一、二、三路路廊其實很小，輕軌捷運啟動時馬上可以拉到最高速，到站立刻減速，比台鐵速率高，未來基隆到南港捷運就是平常提供通勤使用，假日就把大量觀光人潮載送到基隆來，未來基北軌道運輸輕軌捷運可能取代台鐵。

議員莊榮欽等不贊成輕軌通了，台鐵區間車就停駛，應做市調，以免影響到北車通勤族權益。

李綱認為，將來輕軌捷運5分鐘1班車，民眾若要搭台鐵到台北，可以到八堵換車，七堵站也可轉乘東、西線高級列車，在樟樹灣站預留銜接民生汐止線，南港展覽館可轉乘中運量的文湖及高運量板南線，在南港站可銜接高鐵，不影響通勤。