迎接港灣論壇外賓 高市府限量旅遊專書分享高雄的好

2018-09-21 22:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕第二屆港灣城市論壇下週在高雄登場，將有來自全球25國、65城、約1200訪客齊聚高雄亞洲新灣區，共商港灣城市發展趨勢﹔高市新聞局與經濟發展局，今發表專為外賓製作的「靠這本搞定亞洲新灣區」專書，並首度公開接待各城市代表的菁英國際行館頂級空間與港灣視野，要把高雄的最好、與全世界分享。

由高雄市政府主辦的第二屆全球港灣城市論壇，9月25日將於高雄展覽館盛大開幕，預計有來自全球25國、65城市、約1200人齊聚亞洲新灣區，共商港灣城市發展策略與方向。

把握全球港灣城市到高雄的契機，新聞局特別趕製「靠這本搞定亞洲新灣區」旅遊專刊，並和經發局合作，直接擺放到論壇特約旅店客房，讓外賓在開會之餘，能夠藉此指南認識高雄，並把握空檔體驗高雄的一切。

新聞局長張家興說明，旅遊專刊主要以大量精美圖片呈現，並用中、英文對照說明，內附高雄交通圖和亞灣全貌圖，詳列高雄大眾運輸系統轉乘及遊艇、渡輪相關資訊，並特搜高雄旅遊美食詳細資訊，如棧貳庫、駁二藝術特區和市立圖書總館等熱門打卡景點。

此外，旅遊專刊還介紹許多民間特色商家與美食，並按輕軌、捷運各站分類，讓外賓按圖索驥就能輕鬆滿足用餐、喝咖啡、上酒吧小酌等娛樂需求。

經發局長李怡德補充，全球港灣城市論壇每兩年舉辦一次，是高雄自創發起的國際會展品牌，今年第二次舉辦，會議主軸定為「Here and Beyond眼界港灣新未來」，共同討論包括青創與新創、會展與觀光、海洋新經濟、永續新環境等議題，規模與參與人數都比第一屆擴增。

李怡德和張家興兩位局長，除公布專刊、論壇重點外，也專程探詢各城市代表即將入住的晶英國際行館，晶英國際行館總經理馮傑親自介紹房間特色、港灣視野，強調會以最優質的服務內容，讓外賓對高雄留下深刻印象。