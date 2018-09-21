走到哪坐到哪！這款椅子不只是排隊神器還帥翻天啦

想要走到哪又坐到哪，但又不想帶著笨重的椅子嗎？（圖片由LEX by Astride Bionix授權提供使用）

2018-09-21 17:20

〔影音新聞／綜合報導〕所謂懶人的極致，就是能坐就絕對不站，希望走到哪就坐到哪。但是隨身攜帶椅子實在是太笨重，想必這也是許多人在排隊時內心的遺憾。新加坡團隊Astride Bionix開發出一款外骨骼「LEX」，使用航太級合金，重約一公斤，厚度只有8釐米卻可以承受120公斤的重量，讓人可以穿在身上，實現走到哪坐到哪的願望。這款外骨骼穿戴、使用、收納皆只需要30秒，在任何情況下都能輕鬆坐下，開發團隊也標榜它能讓人隨時維持正確的坐姿，避免傷害。而不坐的時候，將它背在身上也不只是個裝飾品，它還能分擔後背包的重量，減輕肩膀的負擔。目前LEX正在募資網站上進行募資，募資才上線沒多久便已達成目標金額，除了它優異的功能性以外，更大的原因是此款外骨骼極似日本動漫《進擊的巨人》中使用的立體機動裝置，讓它在日本網友間獲得廣大歡迎，許多網友皆表示這個椅子讓人「中二之魂在熊熊燃燒」。

開發團隊也坦言，LEX的外型設計是受到動畫以及蒸氣龐克風格所啟發，他們也以此為賣點來推銷這款商品。

看完是不是很期待它正式發售呢？平常揹著已經很帥了，在排隊時這樣坐下肯定帥翻全場呀！