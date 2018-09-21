「精品級航空」星悅航空9/25開賣 北九州、名古屋2800元

2018-09-21 19:37

〔記者陳宜加／台北報導〕星悅航空今天宣布，9月25日上午8點半起，開始銷售北九州─台北、名古屋─台北2條航線機票。備受關注的票價，星悅祭出「STAR COMET」開航紀念價單程1萬日圓、約新台幣2800元。

號稱「精品級航空」的星悅航空，預計10月28日飛進台灣，成為日本進軍台灣市場的第7家航空公司，首航北九州─台北、名古屋─台北，福岡航線暫不開航。

星悅指出，票種共分3種，STAR COMET單程票價為1萬日圓、約新台幣2800元。STAR PLANET票價則為3000至3200元、STAR UNIVERSE約1.1至1.2萬元間。另外，旅客仍須支付燃油附加費、旅客設施使用費等。

星悅表示，STAR UNIVERSE為出發當天可購買的票種，也可免費變更預訂內容，航班出發前退票手續費10％、航班出發後30％；STAR PLANET為出發3天前可購買的票種，即使是緊急預定行程也有優惠票價，航班出發前退票手續費30％、航班出發後50％；STAR COMET則是出發7天前可購買的基本優惠票種。

根據星悅規劃，2條航線均從日本出發，且為天天飛航，北九州時間為晚去早回、名古屋則為早去晚回。北九州每天下午3點55分起飛，航程約3小時；隔天上午11點35至50分返航。名古屋航線則於每天上午8點15至30分起飛，航程約2.5小時，晚間6點半返航。

此外，星悅提供免費30公斤託運行李，不限件數，優惠票價適用於明年3月30日前。星悅指出，「給予感動的航空公司」今後繼續努力，提供旅客滿足服務。