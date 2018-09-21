林佳龍與關懷據點長輩共餐 分享敬老愛心卡擴大服務訊息

2018-09-21 17:38

〔記者張軒哲／台中報導〕「活得久，也要活得好！」台中市府落實銀髮照顧與福利，社區照顧關懷據點已增加逾100處，有8成還供應老人共餐。市長林佳龍今日與沙鹿洛泉里據點的長輩一起吃飯。他說，「市府除持續推動「托老一條龍」，也擴充敬老愛心卡服務功能，目前已可在衛生所及110間診所抵部分負擔及掛號費，10月再加入19家急救責任醫院及社區醫院；9月25日起更可折抵計程車費，讓長輩生活更便利。

林佳龍今日在社會局長呂建德、沙鹿區長李順彬的陪同下，前往沙鹿洛泉社區活動中心與關懷據點的長輩一起吃中飯，也到興安社區活動中心會勘。長輩開心地與林市長合影，現場熱鬧溫馨。立法院副院長蔡其昌、市議員尤碧鈴、王立任與楊典忠等人也都到場與長輩致意。

林佳龍表示， 3年多來市府積極推動「托老一條龍」政策，其中「社區照顧關懷據點」提供每週至少一天、一天2至3小時服務，包含餐飲、關懷訪視、電話問安、諮詢資源轉介及健康促進活動等多元活動。台中市的社區照顧關懷據點從207處到今年9月已成長至321處，提供供餐服務的單位也由151處增至284處，未來會持續增加。

林佳龍指出，台中市關懷據點與長青學苑均倍增，現在也配合中央長照2.0讓長照服務一條龍，投入更多資源照顧長輩。而過去敬老愛心卡只能搭公車，從7月中開始已可折抵就診部分負擔及掛號等費用，目前已有超過110家診所可使用。9月25日後也可以使用來搭乘計程車，鼓勵各位長輩及身心障礙者走出家門外，如有看病需要，也能及早就醫。