中油為台中花博加油！ 贊助油品60萬公升

2018-09-21 16:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕中油響應台中花博，除贊助油品60萬公升，台中市54間直營加油站也加入花博特約商店，持「花博卡」消費，即享有中油附設商店購物優惠。市長林佳龍表示，台中花博也是台灣花博，感謝企業響應，許多美好的事正在發生，歡迎大家相揪來看花博。

贊助記者會今日在台灣大道市政大樓舉行，市長林佳龍、台灣中油董事長戴謙、台中市直轄加油站商業同業公會理事長顏呈祥、台中市加油站商業同業公會理事長顏呈祈、加油站公會全國聯合會榮譽理事長陳國丞等人都共襄盛舉，氣氛熱鬧。

戴謙指出，中油贊助花博展期間接駁車用油60萬公升，以實質行動響應政府節能減碳、綠色運輸政策，后里區加油站也將設置植生牆，並強化廁所清潔及站區綠美化，提供遊客乾淨、明亮的停留休憩點，營造花園城市。

市府經發局說，中油贊助60萬公升油品，期待民眾透過大眾運輸往返的過程，親近更多在地文化及特色商家。中油全台近2000間直營、加盟站也將懸掛花博宣傳布條，邀請更多人參觀花博。台中市54間直營加油站加入花博特約商店，展期間將推出優惠活動。

林佳龍說，台中花博是行政院核定的國家重點計畫，這場盛會也是台灣的花博，感謝許多企業響應參與，市民持「花博卡」至加油站附設商店購物可享有優惠，全台近2000間直營、加盟站也將協助宣傳花博，邀請大家相揪來看花博，感謝中油為花博加油，以及各界共同支持。