大甲外埔路平專案開挖樹穴 兼顧生態保育

2018-09-21 17:17

〔記者張軒哲／台中報導〕路平專案結合路肩樹保育！市議員吳敏濟今日指出，爭取在大甲開元路至長生路，以及外埔長生路至大馬路口一次性翻修，同時開挖樹穴，解放遭柏油封住的樹根以利生長。前段工程是大甲高工往大甲市區方向的500公尺下坡路段，提高師生騎乘自行車與機車上下學的安全性。

為兼顧保育，開元路路平專案兼顧路肩樹生長的樹穴施作，是今年下半年甲安埔地區28公里路平專案計畫唯一施設樹穴的路段。養工處第三工程隊隊長蘇佳禾表示，開元路與長生路的路肩種植有許多千層樹，樹木的周圍一直被柏油封住，透氣性和透水性都不好。千層樹為求生存樹根向上撐破路面形成浮根，既不利樹木生長，也影響用路人安全。工程特別施設與路面平齊，長寬各2米和1米的樹穴共30個。

吳敏濟表示，都市的發展應該與生態保持平衡，路平與生態保育觀念結合是路平專案的先進理念，過去一直遭到忽視，以致於路樹長得不好，未來只要有需要就應該多多施作樹穴，讓路樹能夠發揮淨化空氣與美化市容的功能。尤其大甲高工位置偏遠師生騎乘自行車和機車的比率很高，希望工程完工之後，可以降低下坡路段的危險性。

此次工程改善內容包括樹穴施作、路面刨舖、抗滑標線、路基改良及人孔下地等項目。全長1605公尺，工程總經費982萬元。蘇佳禾表示，樹穴及人孔下地日前已先進行，21日開始路面刨舖，預計23日完成路基整平改善，全部工程在10月3日完工。