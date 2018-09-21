棋盤對奕！宜蘭市象棋錦標賽即起受理報名

2018-09-21 16:53

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭市公所為發揚國粹，將於10月20日（星期六）在宜蘭市市民活動中心，辦理「宜蘭縣熊讚市長盃象棋錦標賽」，共分社會組、長青組及學生組，各組冠軍可獲得5000元、4000元及2000元禮券，即日至10月14日受理報名，洽詢電話宜蘭縣象棋協會03-9359621。

這是宜蘭市第4年舉辦象棋比賽，計有社會組、長青組及學生組3組參賽，每組預定報名32人，凡滿60歲以上縣民可報名長青組；宜蘭縣象棋協會會員、宜蘭縣縣民（含本縣高中生及大專生）可報名社會組；就讀宜縣國中、小學學生可參加學生組競賽。

市公所指出，各組前4名可獲頒獎盃、獎狀及禮券（800元至5000元不等），各組5至12名獲頒獎狀及禮券（200元至1000元不等），參賽人員皆可獲得精美紀念品，報名截止時間至10月14日，報名方式採郵寄報名表或親洽宜蘭縣象棋協會，相關資訊可至宜蘭市公所網站查詢。

「人生如棋，棋如人生。」市長江聰淵今為比賽代言，他說，象棋文化除棋藝的技術面，更揉合心理層次因素，藉由棋盤對奕，可以培養邏輯思考與耐性，是人格養成的良好媒介，且人生如棋，落子無悔，凡事皆須深思熟慮。

江聰淵也提到，很高興看到有學生組競賽，現在要培養年輕人下棋是很不容易的「工程」，要有耐心且要用那麼多時間下一盤棋，必須定性、靜下心，對年輕人而言，是很不簡單很難得的競賽，也希望藉此號召更多人參與，傳承文化藝術活動。