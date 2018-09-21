狂！媽時薪500徵攝影 無所不包限1小時拍60套服裝

有媽媽徵攝影師幫小孩拍照，要求一堆還要在1小時內拍完40至60套衣服，時薪竟然只有500元，讓網友看了直呼，「超狂！」（圖擷取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-09-21 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕有媽媽上網徵攝影師幫小孩拍照，要求一堆還要在1小時內拍完40至60套衣服，時薪竟然只有500元，讓網友看了直呼，「超狂！」

一名男網友到臉書社團「爆怨公社」貼出徵人訊息，「忍不住只好來這開噴了！」一名媽媽徵司機兼協助攝影，條件洋洋灑灑列出，要有攝影或輔助攝影經驗、會哄小孩、要扛衣服、自備車子，且還要在1小時內拍完40至60套衣服，時薪卻是「500元起」，雖然有註明若狀況好有額外獎金，但沒表明的都是未知數，超低起薪讓原PO傻眼直呼，「超狂媽媽徵攝影師幫小孩拍60套衣服，還要攝影當司機兼扛貨在（再）兼逗小孩，時薪只她媽給500元，超狂！」

網友看完紛紛回應，「還好不用做飯，拍完每張500好了」、「我不要時薪算一張照片500就好」、「這個5000都請不到人，500連計程車都不接」、「9萬元的需求，500元的預算XD」、「一個小時60套？小孩容易罷工還要哄，這難度跟薪水不成正比啊！」、「是我數學有問題嗎？一個小時拍60套？等於一分鐘1套包含穿脫...」、「他就寫得很明白了啊～互惠為主，收費為輔（免費最好）XD」、「“互惠”啊！但我不知道惠到攝影師哪點了？只爽到媽媽的感覺」、「他就寫得很明白了啊～互惠為主，收費為輔（免費最好）XD」

也有網友猜測，「是不是之前那個互惠姐」、「賣童裝想省錢的網拍賣家吧！」