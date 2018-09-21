醫病》尿不出來發燒 膀胱內取出近百顆骰子結石

李阿公攝護腺肥大造成膀胱結石，有近百顆呈現骰子狀。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-21 15:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕80歲的李阿公幾年來有小便細小、頻尿、半夜起床解尿4、5次等症狀，有時還會尿不出來就醫，但不想進一步檢查，上月又尿不出來，發燒掛急診，發現有嚴重的攝護腺肥大，還造成膀胱結石、泌尿道發炎，許多小結石充斥膀胱，用藥控制感染和發燒後，以內視鏡手術取出結石，竟有將近百顆骰子狀的結石，相當驚人。

台中醫院泌尿科醫師林明鋒指出，這名阿公患者因攝護腺肥大，阻塞尿道，長期尿不乾淨，尿液殘渣累積膀胱和反覆感染，形成結石，愈積愈多，如果持續惡化，也可能尿液逆流，造成腎積水變腎衰竭、甚至結石一直磨擦造成泌尿道病變致癌，不可輕忽，

林明鋒說，李阿公的斷層掃描檢查看到肺胱全充斥著密密麻麻的小結石，先以抗生素控制泌尿道感染和退燒後，3天後以內視鏡取出結石，竟取出近百顆骰子狀的結石、每顆像骰子狀約0.5公分，術後持續用藥治療攝護腺肥大，小便症狀也改善了。

林明鋒提醒，攝護腺肥大常發生在50歲以上男性，常見的症狀會阻塞性症狀如小便細小、排尿困難、小便間斷需用力解小便、小便解不乾淨，甚至急性尿滯留等，與刺激性症狀如頻尿、急尿、急迫性尿失禁及夜間多次起身解尿。

攝護腺肥大的併發症有尿滯留、膀胱結石、反覆尿路感染、血尿、腎水腫或腎衰竭等後續的問題，林明鋒說，大部分的攝護腺肥大病患可靠藥物來改善症狀，進一步減少併發症發生的機會。如果症狀嚴重或出現併發症，可能就需要外科處理了。提醒民眾，若有排尿困難、或尿失禁等症狀，一定要盡快到泌尿科診所就醫，切勿拖延。

醫師林明鋒指李阿公攝護腺肥大造成膀胱結石，有近百顆呈現骰子狀。（記者蔡淑媛攝）

醫師林明鋒指李阿公攝護腺肥大，造成膀胱結石，結石充斥膀胱。（記者蔡淑媛翻攝）