中秋也是月老生日 這間月老殿佈陣法「3種願望1次滿足」

一位女信眾站在「桃花和合芙蓉陣」接受法師加持。（記者許國楨攝）

2018-09-21 16:43

〔記者許國楨／台中報導〕下週一中秋節也是月老生日，台中市一間月老殿舉辦別開生面的法會系列活動，請法師佈下替未婚男女求姻緣外還有招財以及祈求夫妻早生貴子的3大陣法，吸引許多信眾前往，殿主陳資雅說，希藉此活動讓天下有情人終成眷屬，也讓夫妻間的感情更加堅定。

這間位在台中市西屯區的慈德月老殿曾獲網路票選台灣十大月老廟，首創天界媒神「月老郵局」，由男女信眾寄出月老殿專用郵箋到郵筒再由愛神邱比特當信差傳遞後，在月老見證下儘快覓得良緣，今年七夕則是舉辦欽點駙馬爺活動，由女生手持月老拿的龍頭柺杖掀開屬意男生的頭巾，現場驚喜連連，話題性十足。

而下週一中秋節也是月老生日，該殿這兩天更是加碼舉辦「月老賜福，人財兩旺桃花姻緣及招財」法會，請法師佈下「桃花和合芙蓉陣」、「聚氣引財富貴陣」及「陰陽乾坤求子陣」3大陣法，其中「桃花和合芙蓉陣」主要是開桃花好運勢，單身求姻緣，增強魅力異性緣，以及增進夫妻感情和合、情侶緣份，化解爛桃花、孽緣。

「聚氣引財富貴陣」則是催旺貴人運，加強人際關係，提升工作運勢，招人緣財、貴人財；至於「陰陽乾坤求子陣」則是祈求夫妻倆人早生貴子，護佑產婦平安順利生產，欲加強子女緣者，由於陣法相當別開生面，今天已經吸引不少信眾參加，一位站在「桃花和合芙蓉陣」接受法師加持的吳姓少婦說，不求對方大富大貴，但希望互相扶持真心對待；為月老生日增添幾許溫馨浪漫的氛圍。

殿主陳資雅說，現代人事業忙碌常因此延誤終身大事，有媽媽著急兒子的婚姻大事硬帶著兒子前來拜月老；也有單身男女有心儀對象不敢表白或至今仍無交往目標，希望藉此活動讓天下有情人終成眷屬。

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