恆春旅遊醫院拆除重建啟動 減少醫護流動措施也到位

恆春旅遊醫院舊大樓相當老舊。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-21 15:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療長期弱勢，屏縣府去年爭取高榮、義大等醫學中心進駐屏北，恆春醫院獲中央預算擴建，今天進行舊大樓拆除儀式，屏東縣長潘孟安及院方特別強調，除了硬體到位，醫護人員不足的部份，除了住宿品質提升，留下服務的年輕護理人員，每年還有超過10萬補助，希望穩定醫護人力減少流動率，捍衛當地鄉親健康。

「醫療是恆春半島長期的痛，醫療資源就像本島中的離島。」屏東縣長潘孟安回故鄉參與典禮感觸良多，強調自己從民代開始就不斷找相關單位努力，整合醫院、人力進駐與提升設備外，更爭取恆旅醫療大樓重建，去年前行政院長林全正式核定3.38億預算，正式規劃地面8樓、99床一般病床、30床洗腎床的新大樓。

恆春旅遊醫院院長潘正欽表示，預算3億3千8百萬的新大樓，將舊病房拆除並原地重建地下1樓、地上8樓，除了有增加病床、醫療設備還有醫護人員宿舍，在地需求較高的急重症設備如高壓氧、加護病房、核磁共振等，屏縣府也協助院方向中央申請。

對於部分民眾質疑「光有大樓、沒有醫護」，潘孟安表示，為了穩定恆春半島護理人力及未來新大樓落成後的護理人力需求，縣府協調租用當地飯店業者員工宿舍供醫護使用，並媒合護理院校和恆春地區醫院，透過衛福部偏鄉菁英計畫、教育部「展翅計畫」，讓留鄉護理師每年能領超過10萬獎助，今年已有兩名年輕護理師留鄉服務。