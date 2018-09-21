1萬3660斤大神龜點睛 秋節酬神兼濟貧

中秋五穀大神龜造型活靈活現。（記者江志雄攝）

2018-09-21 15:16

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣四結福德廟「中秋五穀大神龜」今天開光點睛，使用1萬3660台斤重的包裝米堆疊而成的大神龜，中秋酬神過後用於濟貧，包裝米分送給弱勢家戶。

中秋節象徵團圓的日子，也是土地公千秋日，1998年起，香火鼎盛的四結福德廟，在每年中秋節前夕用文旦柚堆成柚子龜，作為祭拜土地公的主供品，2003年改用五結鄉農會自有品牌五農米，堆疊成大神龜祭神。

今年的「中秋五穀大神龜」，使用5公斤及半公斤裝包裝米共約3000包，合計8196公斤重（1萬3660台斤），在廟前堆出24台尺長、20台尺寬的大神龜，20名工作人員歷經2天堆疊布置才大功告成，造型活靈活現。

四結福德廟主委高志肇、發言人陳榮楷等人，連袂出席開光點睛，祈求風調雨順保佑平安；這隻造價超過40萬元的大神龜，預計本月27日拆解，包裝米分送給弱勢團體、低收入戶、長青食堂，讓四結福德廟中秋祭祀活動，增添不少慈善公益元素。

相關影音

宜蘭縣四結福德廟中秋五穀大神龜，今天開光點睛。（記者江志雄攝）

3000包的包裝米將送給弱勢家戶。（記者江志雄攝）