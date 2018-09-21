保健》閱讀是長壽秘訣！ 百歲人瑞天天到圖書館報到

百歲人瑞許松章一有空就會騎著電動代步車到圖書館看書、借書。（記者林欣漢攝）

2018-09-21 14:13

〔記者林欣漢／金山報導〕重陽節即將到來，新北市金山區有位百歲人瑞許松章，幾乎天天到新北市立圖書館金山分館報到，也因為長期保持閱讀習慣，頭腦清晰、身體硬朗，閱讀就是他的長壽秘訣，讓大家自嘆不如。

「讀書就是我最大的興趣。」許松章說，他小時候是受日式教育，屏東農專（現為國立屏東科技大學）獸醫畢業，在金山鄉公所獸醫退休，任公職超過40年，他從小就喜歡看書，現在年紀大了，一有空就會騎著電動代步車到圖書館看書、借書，還報名專為銀髮長者開設的電腦課程，學習用手機拍照、傳LINE。

館員說，活到老，學到老，隨時保持求知精神，是許松章的活力泉源。許松章的生命歷程猶如台灣活歷史，看書之餘也常會和讀者分享陳年往事，館員只要看到他來圖書館，就會協助爺爺一起找書，找完書就會有精采的故事可以聽。

新北市圖萬里分館主任蕭千惠說，人瑞爺爺許松章愛看書也愛分享，是圖書館的超級閱讀推手，更是終身學習的最佳典範，台灣邁入高齡化社會，閱讀可以充實老人的精神生活，得到心靈慰藉，擁有更多笑容，希望大家可以多鼓勵家中長輩到圖書館，透過輕鬆快樂的學習，開拓新的生活領域，減少年老生活的孤寂與煩悶，讓老年生活過得健康又自在。

百歲人瑞許松章幾乎天天到新北市立圖書館金山分館報到，閱讀就是他的長壽秘訣。（記者林欣漢攝）