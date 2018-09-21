花蓮震災「腿腿」赴歐參加搜救犬世界盃比賽 盼為國爭光

2018-09-21 15:04

〔記者許國楨／台中報導〕曾在年初花蓮震災支援救援任務，以靈敏嗅覺在瓦礫堆中尋獲生還者的台中市搜救犬「腿腿」，去年即以優秀成績入選世界救難犬錦標賽資格，本月18日在領犬員帶領下出國比賽，舉著青天白日滿地紅國旗參加開幕式，消防局長蕭煥章表示，這是台灣第一次獲選參賽，希望「腿腿」在賽事中取得佳績，為國爭光。

蕭煥章表示，台中搜救犬隊成軍僅3年，第一批狗狗也只有4隻，但在紮實訓練下目前都取得「國際搜救犬組織IRO」的高級瓦礫搜救犬認證，另全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，台中市就有3隻（腿腿、鐵雄、Melody），是目前亞洲區通過最多犬隻單位。

而國際搜救犬組織每年都會舉辦國際搜犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂，腿腿與領犬員林祐諄則是以198高分（滿分200）通過測驗，獲得高級瓦礫堆搜救犬第一名，取得進入世界盃冠軍賽的門票，本月18日已搭機出國比賽。

市長林佳龍上月即曾前往霧峰光復新村iNGO中心，為「腿腿」送上平安符與加菜金，稱讚牠是「台灣之光」，蕭煥彰前天開心在臉書PO文表示，腿腿與領犬員林祐諄已抵達在斯洛維尼亞的盧比安納賽事地點，順利完成「世界救難犬錦標賽」報到手續。

雖然腿腿與林祐諄分開歷經10多小時勞費飛行，舟車勞頓還要克服水土不服問題，不過好消息是，腿腿與林祐諄目前狀態非常良好，有機會在賽事中取得佳績，為國爭光；網友則紛紛留言表示「加油～加油～我們一起帶著祝福」、「加油喔，一定為國爭光」、「腿腿好棒！加油加油！！祝福祐諄與腿腿一切順」。