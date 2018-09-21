也是新南向！成大、馬大雙博士學程首位博士生出爐

2018-09-21 15:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學與馬來西亞馬來亞大學（University of Malaya）開辦的「雙博士學位學程」，首位申請此學程的馬來亞大學博士生Nurhafiza Binti Zainal，已完成馬來亞大學的論文口試，順利取得成大與馬大的博士學位返回家鄉奉獻所長，為雙邊大學的合作添上一樁佳話。

Nurhafiza Binti Zainal是第1位申請成大與馬大雙博士學位課程並獲錄取的馬來亞大學博士班學生，她在2013年9月來台入學、2015年9月返回馬大就讀，並在2017年與2018年分別完成成大與馬大論文口試，取得雙博士學位。

成大微免所與基礎醫學研究所教授林以行是 Nurhafiza Binti Zainal的指導教授。林以行表示，Nurhafiza Binti Zainal來台2年期間，為了把握有限的時間完成論文，往往只有宿舍與實驗室兩個定點移動，專注在學業的精神，讓她印象深刻。

林以行說，Nurhafiza Binti Zainal的學習態度很好，加上她與本籍學生除了研究交流之外，實驗室的小組會議也需以英文進行，對於本籍學生的外語能力有很大幫助，此外，馬來亞大學研究偏重流行病學與臨床方面，成大則是著重病毒致病機制，兩校研究層面各有所長互補，對於學生來說深具效益。

成大基礎醫學研究所為了配合「傳染性疾病及訊息研究中心」研究主題，積極推動招收國際生，延攬博士班學生，並在2011年與馬來亞大學成立「雙博士學位學程」，讓研究產能更加完善。