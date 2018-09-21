就是要吃健康 「野餐風」主題廚藝競賽創意上桌

2018-09-21 15:03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣農會今天舉辦家政推廣技術競賽，強化農會在飲食、農業及環境教育推廣者的角色，各鄉鎮農會以「野餐風」主題廚藝競賽，還推出食農教育4章1Q推廣短片PK，展現農會人的創意及巧思。

雲林縣農會總幹事簡明欽指出，「家政班」是農業推廣體系重要環節，補助經費不高，但組織成效與人力資源應用在重要農業議題及推動策略扮演不可或缺的角色，堪稱是臺灣農業基層關鍵性組織。

簡明欽指出，為加強各鄉鎮市農會家政班的功能，協助推廣食農教育及「4章1Q」（即CAS有機農產品標章、CAS臺灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章，及台灣農產生產溯源QR Code）概念，扮演在地化食農教育推廣基地，特別舉辦此次競賽。

其中褒忠、斗南、林內、口湖、台西、虎尾、土庫、四湖、麥寮及西螺等農會家政班以3至5分鐘短片參與競賽，再挑選前3名代表雲林縣參加全國競賽。

莿桐、元長、古坑、北港、斗六、東勢、水林、崙背、大埤及二崙等十鄉鎮市農會以野餐風主題進行廚藝，各組分別挑選在地食材烹調、擺設，展現雲林豐富的農產。

雲林縣長參選人張麗善也到場為大家加油，看到全場琳瑯滿目、精緻的菜色，不禁垂涎三尺，稱讚家政班員的好手藝，也特別強調「吃當地、吃當季、從產地到餐桌」的食農概念，一定要讓消費者吃得安心、吃出健康。