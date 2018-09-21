空拍機十紅外線熱顯像儀 南投祭出打擊空污新利器

2018-09-21 15:00

〔記者謝介裕／南投報導〕

工欲善其事，必先利其器，取締空污也不例外，南投縣環保局首度運用空拍機結合紅外線熱顯像儀科技，作為偵測工廠是否違法排放廢氣的利器，不但彌補稽查人力不足問題，甚至連燈光昏暗的黑夜，也能清楚顯示空氣污染源，讓違規業者無所遁形﹗

南投縣懸浮微粒（pm10）濃度，從2012年迄今，總是居高不下，撇開台中火力發電廠、雲林六輕等外來污染源因素，境內懸浮微粒污染源，不乏與工廠偷排放廢氣有關，令環保局不敢等閒視之。

由於夜間進行稽查工作時，常因視線不佳影響稽查效率，環保局遂於2年前開始培訓稽查人員，從地面運用紅外線熱顯像儀稽查，目前技術、技巧均已純熟後，今年由陸地升級至空中，以空拍機結合熱顯像儀，使得稽查範圍更加「無遠弗屆」。

南投縣環保局長方信雄指出，該科技係以氣體濃度變化原理為主，紅外線熱顯像儀一旦偵測到「熱氣」資訊，便會在瞬間予以視覺化，再利用溫度差異的輻射能量轉換為電訊號顯示影像，以確認工廠有無違法排放情形，從1月迄今，已成功取締9件，且違規工廠多半是趁夜間摸黑偷排，業者原以為神不知、鬼不覺，熟不知其違規情節早已被監測、蒐證，也成為開單處分的最佳依據，令業者無從狡辯、耍賴。

依空污法相關規定，違規者，可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，環保局則採「恩威並施」原則，首度違規又願意配合改善相關排放設施者，多半只罰10萬元，累犯則採累進制處分，因此這9件違反空污的案件，罰金總共130萬元，因此，環保局呼籲業者切勿心存僥倖，須依法規規定進行操作，且須妥善做好設備保養維護，定期檢視設備運作情形，否則，一旦違法排放事證明確，絕對依法究責，共為提供民眾優質居家環境盡分心力。