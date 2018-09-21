「打開高雄歷史」 愛河畔光雕投影迎中秋

2018-09-21 14:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年中秋節晚間，高雄愛河畔的高雄歷史博物館即將上演一場國際級的光雕藝術表演，這次光雕表演內容將結合高雄歷史發展，隨著高雄過去、現在與未來的城市發展軌跡，將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。

高史博指出，光雕投影（Projection mapping），是一種投影技巧，將影像射在規則或不物體上，搭配著藝術家或燈光師的設計，使舞台的表演，增加了更豐富的層次。這次的大型投影光雕藝術展現，由卓越公益協會主辦，日商SIG特別有趣有限公司監制，並結合台灣知名的「無雙樂團」及高雄市民組成的「旭太鼓」進行表演。

卓越公益協會許旭昇理事長表示，這是SIG公司首次跨海來台選擇在高雄舉行大型光雕演出，活動也兼顧公益性，特別邀請華山基金會、伊甸基金會等公益團體共同來參與觀賞。

日商SIG特別有趣有限公司後藤社長也指出，這次光雕特別選擇高史博這棟將近80年的帝冠樣式建築物為主題，利用最新的光雕投射科技來追尋高雄市歷史的變遷，從工業城市到繁榮的貿易城市，發展出獨特的文化，更以此為基礎表現出未來高雄的遠景。

當日活動將分為晚間7點30分至8點以及8點30分至9點，共計兩個場次演出，現場表演均為免費，預計現場及週邊可容納近千人近距離觀賞，精彩可期。