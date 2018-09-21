75年前的夢靨！94歲台籍日本兵 笑著重返西伯利亞勞改現場

高齡94歲的賴興煬阿公（右二）今天坐著輪椅，從關西鎮公所出發，準備重返西伯利亞，這旅途的點點滴滴都將由攝影師華洺鋒（左）拍成紀錄片，讓二戰時期台灣人在異族統治下的苦痛留下見證。（記者黃美珠攝）

2018-09-21 12:58

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮94歲阿公賴興煬當年被迫成為台籍日本兵，還曾被俘下放西伯利亞勞改。這段近75年前的夢魘，曾是他不敢提起的記憶，然而今天他一掃當年身為戰俘的悲情，反而笑納這段特殊的人生際遇，在75年前被強迫當兵的起點-關西鎮公所前，接受縣議員嚴永秋、鎮公所主秘吳祥光、鎮代會主席劉德樑、副主席羅吉強等鄉親的祝福，由兒子賴世仁、女兒賴瑞琴陪伴，啟程重新出發，踏上他「重返勞改現場的路」。

賴興煬阿公將以8天時間，走訪當年被迫勞改挖礦、伐木、飢病住院等的場所，沿途並由攝影師華洺鋒以紀錄片方式，全程記錄下途中的點點滴滴，為二戰期間善良、沒有國族意識的台灣人慘遭異族統治、剝削的狀況留下歷史見證。

賴興煬這趟「重返勞改現場」之旅，原定去年5月中出發，卻因他和隨行且安排旅程的國立台北教育大學教授楊孟哲身體先後有恙，所以一再延期，才會改到今天成行，搭乘今天下午1點45分的班機到香港，5點45分轉機直飛海參崴，重新回到西伯利亞。

旅費資助人之一的縣議員嚴永秋臨行前特別殷殷叮嚀老人家務必要注意氣候的變化，要快快樂樂重遊故地，平安回家來。

賴興煬則跟在場者約定「等我回來，我再跟大家報告一路所看的。」難掩興奮和喜悅。

其兒子賴世仁特別幫他準備了1套當年的日本海軍制服，準備讓他抵達海參崴時能再以當年的日本海軍裝束亮相。

賴興煬在19歲那年被日本強徵去當兵，成為日本東港901海軍航空隊的整備兵，在岡山擔任後勤。

之後隨部隊秘密前往中國上海，再轉進朝鮮元山港，在此跟蘇聯部隊駁火後隨日軍投降而被俘，當時另有8名跟他一樣的台籍日本兵，但現在只剩下他1人。

他說，俄軍先後以要遣送日本、港灣結凍等理由，把他們這些戰俘拐騙到西伯利亞下放勞改3年多。

期間他曾因水土不服，肺部生膿被送醫，差點客死他鄉。獲釋前，先後替俄國鋪鐵路、伐木、開礦、或打鐵，過著「1日不做，1日無食」的日子。

西伯利亞天寒地凍，縱然有可以吃，俄軍1天也只給如餿水般的2餐。為了增加飽足感，他挖樹皮，把樹皮搥乾後的纖維泡入湯粥裡一起吞下肚。

看到地上爬的蛞蝓、土裡的雞母蟲、樹洞內的蠹蟲統統抓了直接生吃。直到終戰4年他才歸鄉，讓以為他早不在人世的家人喜出望外。

但他返台時恰是國民政府撤退來台，處於國、共不兩立，人人保密防諜的年代。他勞改犯的身分一度被視為「共產黨」，警總經常派人到家盯梢，他因此對過往總是三緘其口，就連妻兒也不曉得他這1段「被消失的時光」。

直到近年中研院、以及楊孟哲所指導的碩士生楊詠瀅對他進行的學術研究，才終於讓賴興煬逐漸走出陰霾，決定百歲前重新一探當年曾九死一生的勞改人生。

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