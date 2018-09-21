兩電影說「失智症」 看記憶的流失

2018-09-21 13:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局呼應每年9月21日是國際失智症協會訂定的「國際失智症日」，明（22）天起在板橋大遠百威秀影城舉辦失智主題影展，28至30日在板橋火車展一樓舉行3天的互動體驗展，壓軸的是10月7日（日）「RUN TOMO」失智友善伴跑。

衛生局今（21）天舉行系列活動起跑記者會，衛生局局長林奇宏指出，國人近幾年才開始留意到失智症，對失智症認識還有限，容易輕忽失智症對個人及家庭的影響；但因失智症醫藥科技進展仍有限，加上病情不可逆，等到發現不對勁，就醫確診往往都已太遲。

為鼓勵疑似失智者及早就醫確診，新北市整合229間基層醫療診所、藥局加入「失智友善守護站」，在亞東、雙和、耕莘、馬偕、慈濟、恩主公、汐止國泰、輔大醫院，成立失智共照中心，經守護站轉介至共同照護中心就醫確診，第一次就醫免收掛號費。

9月21日為國際失智症日，衛生局結合民間團體推出系列活動，明天下午1點、4點在板橋大遠百威秀影城依序放映《幸運是我》與《最後的記憶》兩部電影，同時安排專家舉辦映後座談；28、29、30日在板橋火車站一樓大廳規劃互動體驗展，有VR虛擬世界、密室逃脫、3D創意地貼等遊戲，現場也提供失智諮詢服務；10月7日（日）共照中心與台灣居家服務策略聯盟舉辦「RUN TOMO」伴跑。