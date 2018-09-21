體驗總統級尊榮 中美號總統專機除役27年後首次開放

2018-09-21 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕除役27年的總統專機今天起首度對外開放。中美號是台灣總統的第4架專機，1992年9月27日除役後，原置於空軍官校前的軍機展示場，飽受日曬雨淋，內部裝潢因而有些損壞，今起在岡山區航空教育展示館內，歡迎民眾前往體驗總統般的尊榮。

中美號名稱來源有一說是取自蔣中正與宋美齡兩人姓名的中間字，也有一說是為了紀念中國與美國的合作友誼。機型為波音720型，於1961年5月26日出廠，空軍於1971年12月5日自西北航空購入，自1972年服役至1991年9月27日，以零缺點的光榮紀錄圓滿完成專送總統、政府高級官員及世界各國元首任務306架次，其中有7次國外專送任務。

中美號曾是蔣中正、嚴家淦、蔣經國及李登輝的四屆總統專機，專機上特有的尾翼國旗一正一反，又稱「順風旗」，象徵中美號一路順風，旅途順利。

航空教育展示館為了讓民眾也能一睹總統專機的風采，特別向軍方申請如舊整修，希望能盡量維持原有狀況，讓民眾可以登機體驗我國「空軍一號」的內部結構與裝潢。

艙內除機員駕駛艙外，分別為「總統艙」，內有盥洗室、臥室與會客室，以及「高級隨員艙」，設有16個可旋轉沙發椅，兩兩併排對座，中間有摺疊桌方便議事，還有「一般隨員艙」，以通道分為左三右二配置，共30個座位，與一般民航機經濟艙座位配置相仿。