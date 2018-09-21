蔬果殘留農藥13件超標 北農又上榜

2018-09-21 11:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局定期抽驗超市、賣場、果菜批發市場等處生鮮蔬果的殘留農藥含量，北農屢屢被驗出農藥超標。衛生局今日公布8月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，抽驗90件蔬果，發現13件不符規定，不合格率14.4％，其中6件蔬果來自北農，一款百香果被驗出不得檢出的殺菌劑曼普胺0.02ppm，衛生局已命令超標產品下架不得販售。

衛生局指出，此次檢驗結果，芹菜及紅辣椒各1件檢出3項殘留農藥；香菜1件、百香果3件檢出2項殘留農藥；百香果、愛文芒果、網室木瓜、九層塔、新興梨各1件，以及芥藍菜2件檢出1項殘留農藥不符規定。

其中有6件來自北農第一果菜批發市場所販售，包括紅辣椒驗出殺菌劑待克利2.5ppm（標準0.5ppm以下）、殺蟲劑益達胺1.0ppm（標準0.5ppm以下）、殺菌劑百克敏1.9ppm（標準0.5ppm以下）。百香果驗出殺菌劑凡殺同0.12ppm（標準0.02ppm以下）、殺蟲劑芬諾克0.02ppm（標準 0.01ppm以下）。

另一款百香果也被驗出殺菌劑凡殺同0.06ppm（標準0.02ppm以下）、殺菌劑Mandipropamid 曼普胺0.02ppm（標準不得檢出）。芥藍菜則驗出殺菌劑達滅芬9.8ppm（標準2.5ppm以下），另一款芥藍菜也被驗出有蟲劑脫芬瑞0.9ppm（標準0.5ppm以下）。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦，並通知北農依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。