台灣7隻搜救犬獲聯合國認證 亞洲搜救能力最強

蔡英文總統21日出席「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，抱起小型搜救犬「樂樂」與搜救隊員在空軍運輸機前合影留念。（記者張嘉明攝）

2018-09-21 11:16

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是國家防災日，國家搜救犬也參與演練，內政部國家特種搜救隊辦事員周聰吉今天上午透露，目前亞洲共有9隻搜救犬取得聯合國人道搜救犬的認證，台灣就佔了7隻，其他2隻獲認證的搜救犬則在日本，台灣這7隻獲聯合國認證的搜救犬可接受聯合國人道救援的指揮與派遣，有助於我們的外交情勢。

蔡總統上午在松指部視導「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，嘉勉搜救隊隊員。參與這項活動的周聰吉帶著搜救犬「樂樂」，在活動後接受記者訪問。

周聰吉表示，樂樂今年6歲，屬於「傑克羅素㹴」，樂樂是專為窄小空間訓練的搜救犬，最主要工作是鑽小縫隙，可擴大搜索範圍，樂樂執行過台南大地震與花蓮大地震等任務。目前全國各縣市共有30幾隻搜救犬，亞洲目前有9隻搜救犬取得聯合國認證，台灣就有7隻搜救犬獲聯合國的認證。

周聰吉說，搜救隊的認證是中國主導，至於搜救犬的認證則不是，我們搜救犬的認證與國際接軌。至於中國是否阻撓台灣國家搜救隊的國際認證？周聰吉表示，這部分他並不清楚。

周聰吉表示，台灣在發生921大地震時沒有任何搜救犬，經慢慢訓練與國際接軌，如今才有今天的成果。

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蔡英文總統21日出席「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，抱起小型搜救犬「樂樂」與搜救隊員在空軍運輸機前合影留念。（記者張嘉明攝）

蔡英文總統21日出席「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，抱起小型搜救犬「樂樂」與搜救隊員在空軍運輸機前合影留念。（記者張嘉明攝）

蔡英文總統21日出席「107年度國家災防日：大規模震災消防救災動員演練」，為第一線搜救隊員打氣，並合影留念。（記者張嘉明攝）