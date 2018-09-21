國人平均壽命80.4歲 台北市最長壽、台東縣最低

內政部公布「2017年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，均創下歷年新高。（情境照）

2018-09-21 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日公布「2017年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.4歲，其中男性77.3歲、女性83.7歲，均創下歷年新高；在直轄市六都中，以台北市平均壽命83.6歲為最高，全國最後一名的台東縣，平均壽命75.5歲為全國最低。

內政部表示，與全球平均壽命相比，我國男、女性平均壽命均高於全球平均水準，但低於日本、西班牙、新加坡等國家，日本為世界上最長壽國家。

內政部指出，2017年國人死亡人數為17萬2028人，較2016年減少801人，粗死亡率為7.3‰，較2016年減少0.05個千分點，死亡人數及粗死亡率，自2010年以來首度降低；標準化死亡率則為每10萬人口424.3人，較2016年減少3.4%，標準化死亡率呈下降趨勢。

內政部分析，近年來隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高、運動風氣盛行，國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2007年78.4歲增至2017年80.4歲，顯示國人越來越長壽。

從六都來看，2017年國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市；男、女性平均壽命，均以台北市最高，呈自北而南遞減的情形。

此外，各縣市平均壽命方面，以新竹市80.9歲最高，台東縣75.5歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，及人文生活習慣差異有關。