悲劇！搶先拿iPhone XS慘摔爆 他淚嘆：沒保固

卓姓網友在台灣還沒開賣前搶先拿到iPhone新機，沒想到一時手滑，5萬元就沒了。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-09-21 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕有史以來最貴的iPhone Xs系列，最高單價超過5萬，有果粉不惜在中華電信排隊排了91個小時，今早獲得一支免費的iPhone Xs Max，讓他大呼排得超值得。但有位網友就沒那麼幸運了，台灣還沒開賣前，他搶先拿到新機，沒想到一時手滑，5萬元就沒了。

「還沒開賣就摔爆了！」臉書社團「爆料公社」PO出卓姓網友的影片，卓姓網友說，他本來想拿來試試拍照功能，沒想到一時手滑，iPhone就這樣硬生生掉到地上，螢幕慘摔成蜘蛛網狀，卓姓網友不禁哀嚎，「全台第一隻IPhone X’s max，他（它）…摔爆了爆了爆了…」更難過的是，「偷跑的，根本沒人可以給我保固...」。

網友看了紛紛回覆，「這就是我要的開箱」、「全台灣第一個盤子」、「不要難過～開賣還有其他人會肢解電鑽泡水冰凍微波火燒液壓粉碎，會有人陪你的」、「螢幕維修費剛好可以買一隻安卓中高階」、「為了拍照po網換讚，好貴...」、「哎呀！我還以為新款的做成大理石紋這麼潮...」