南非世界盃拔河賽告捷！南投、壽山高中合組台灣隊奪金

南投高中及壽山高中組成的台灣隊，在南非世界盃室外拔河錦標賽公開組青少年混合520公斤級賽事中，連續擊敗南非地主隊奪冠。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-21 11:10

〔記者謝介裕／南投報導〕再傳捷報！南投高中女子拔河隊及桃園壽山高中男子拔河隊組成的台灣隊，在南非世界盃拔河錦標賽公開組青少年混合520公斤級比賽中，展現無比韌性及技巧，在4強及決賽中，均以「2比0」的壓倒性成績，連續擊敗南非在地隊伍後封王，也締造預賽第3進決賽逆轉奪金的不可能任務！

此次青少年混合520公斤級比賽，包括南非、英國、台灣等國家，總共有11支隊伍參賽，儘管外國選手，個個人高馬大，但台灣選手毫無畏懼，比賽前，也不斷地以「我們是最強、最強的」口號，自我信心喊話，連在場觀看的外國友人，看到台灣選手如此高昂的鬥志，也忍不住替他們加油。

因此，台灣隊雖然以分組第3的成績進入4強，且第一場便踫到預賽第2名的南非隊，但選手們毫無畏懼，將平時訓練充分發揮，最後以「2比0」完勝成績挺進冠軍戰。

在冠亞軍賽中，則遇上同樣來自南非且是預賽第一名的隊伍，第1局彼此便互有攻防，在約4分鐘的激戰、纏鬥下，台灣隊男女選手發揮無比的默契先取得第1局勝利後，第2局更是趁勝追擊，一鼓作氣擊潰對手信心，終於如願在青少年混合520公斤級賽事中獲得冠軍。

南投高中校長巫春貴及拔河隊教練江明道說，此次青少年混合520公斤級比賽摘冠，的確是南投與壽山2校隊員共同努力而來的，但適逢台灣921大地震發生屆滿19年，當時南投縣受創最嚴重，加上該金牌也是該校女子拔河隊繼青少女480公斤後的第2面，連續2項賽事都以金牌作收，以如此優異的成績，讓社會各界看到他們走出震災傷痛的打拚成果，也別具一番意義。

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