總趕宮門神「修舊如舊」 妙手回春陳壽彝大師作品

清潔後的尉遲恭、秦叔寶門神彩繪。（台南市文化資產管理處提供）

2018-09-21 11:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟總趕宮舊有彩繪門神，是已故「人間國寶」台南彩繪大師陳壽彝1966年的作品，已有超過半世紀歷史，經過1年修復與調查研究後，以「修舊如舊」原則清潔加固維護，終於找回門神華麗風采。

台南市文化資產管理處表示，這件作品，廟方於2016年捐贈台南市政府後，即委託李志上修復師進行修護，未來作品將先保存典藏在文化局庫房，並依「文化資產保存法」提報一般古物審議。

陳壽彝大師生前繪畫能量豐沛，為台灣少數兼具傳統彩繪及創作能力的畫師，寺廟彩繪作品遍及全國，該件作品由陳壽彝繪製的秦叔寶、尉遲恭為其現存同題材門神中年代最久遠，也是陳壽彝從事寺廟彩繪初啼試聲的第1組作品，意義深遠。

台南市文化資產管理處表示，由於該組門神長期經受日曬，已出現煙害、罩漆黃化、起甲、細裂紋、粉化及彩繪層缺失等劣化現象，經進行劣化狀況檢視、科學分析與清潔處理後，陳壽彝的墨線走勢及線條美感仍清晰可見，因此修復師特別以修護用的不沾黏聚脂進行一比一的線稿描繪，將來可供教育及文創推廣運用。

門神彩繪秦叔寶未經修護清潔前的樣貌。（南市文化資產管理處提供）