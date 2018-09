罕病》大眼睛竟是一種病！ 女童患罕病恐失明

2018-09-21 11:01

〔即時新聞/綜合報導〕來自美國明尼蘇達州的卡琳娜(Karina Martinez)有一名眼睛極大又閃閃動人的2歲女兒梅拉尼(Mehlani),每個見到梅拉尼的人都會稱讚她的大眼睛,覺得她像卡通中的公主一樣有可愛的大眼睛,但沒想到這大眼睛竟是一種病,而且還可能導致失明!

綜合外媒報導,梅拉尼的大眼睛是因為罹患阿克森費爾德-里格爾綜合症」(Axenfeld-Rieger syndrome),約每20萬名嬰兒就有一人會患上,這是一種罕見、先天性的疾病,這疾病會影響角膜、虹膜和眼睛的發育,甚至損害眼睛的視神經,導致眼壓增加導致失明,而梅拉尼的眼球經測量,竟佔了整個眼眶的3/4!

《獨立報》報導,梅拉尼在5個月大時因為併發青光眼,對光線十分敏感,出門都需要遮陽,便在醫生安排下動手術,手術相當成功的保住梅拉尼的視力,媽媽卡琳娜表示,在梅拉尼動完手術過後,她開始擔心起其他小朋友,甚至是梅拉尼自己會不會對擁有大眼睛感到奇怪,或是討厭。

《每日郵報》報導,卡琳娜將梅拉尼的狀況及故事放到網路上後引起熱烈討論,卡琳娜表示,已經有約40個人透過推特聯繫她、轉發她的文章,說他們孩子的病情及狀況,她說道:「我們並不孤單,父母都希望自己的孩子能過健康、快樂的生活。」

Mehlani wants to say thank you to everyone for their kind sweet words! She has no idea what Twitter is but I told her everyone loves her & thinks she’s beautiful ???? pic.twitter.com/ZEzbo1ZJBn