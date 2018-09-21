罕病》大眼睛竟是一種病！ 女童患罕病恐失明

2018-09-21 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕來自美國明尼蘇達州的卡琳娜（Karina Martinez）有一名眼睛極大又閃閃動人的2歲女兒梅拉尼（Mehlani），每個見到梅拉尼的人都會稱讚她的大眼睛，覺得她像卡通中的公主一樣有可愛的大眼睛，但沒想到這大眼睛竟是一種病，而且還可能導致失明！

綜合外媒報導，梅拉尼的大眼睛是因為罹患阿克森費爾德-里格爾綜合症」（Axenfeld-Rieger syndrome），約每20萬名嬰兒就有一人會患上，這是一種罕見、先天性的疾病，這疾病會影響角膜、虹膜和眼睛的發育，甚至損害眼睛的視神經，導致眼壓增加導致失明，而梅拉尼的眼球經測量，竟佔了整個眼眶的3／4！

《獨立報》報導，梅拉尼在5個月大時因為併發青光眼，對光線十分敏感，出門都需要遮陽，便在醫生安排下動手術，手術相當成功的保住梅拉尼的視力，媽媽卡琳娜表示，在梅拉尼動完手術過後，她開始擔心起其他小朋友，甚至是梅拉尼自己會不會對擁有大眼睛感到奇怪，或是討厭。

《每日郵報》報導，卡琳娜將梅拉尼的狀況及故事放到網路上後引起熱烈討論，卡琳娜表示，已經有約40個人透過推特聯繫她、轉發她的文章，說他們孩子的病情及狀況，她說道：「我們並不孤單，父母都希望自己的孩子能過健康、快樂的生活。」