秋蟹來了！野柳假日活蟹市集明開幕 100份福袋搶鮮買

野柳漁港於9月22日到12月2日的例假日舉辦假日活蟹市集，各式活跳跳海鮮令人食指大動。（新北市政府提供）

2018-09-21 10:04

〔記者林欣漢／萬里報導〕秋天到了，萬里蟹的季節也來了，新北市政府今天表示，全台最大萬里蟹產地就位於西北漁場，要採買當季最新鮮、最道地的萬里蟹，除了平常到萬里龜吼漁港的漁夫市集及石門富基魚市以外，每年9月到11月的例假日，野柳漁港舉辦假日活蟹市集，民眾除了能親自挑選剛上岸的螃蟹，還有機會親眼看到捕蟹船進港卸貨的過程，9月22日開幕首日，推出100份2斤399元的活蟹福袋，其中更有7份只要7元的特別福袋，下午2點準時開放排隊，下午3點開始販售。

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，一般消費者平時很難有機會在捕蟹船忙著卸貨時選購螃蟹，藉著野柳假日活蟹市集的活動，消費者能在港邊親自挑選從西北漁場現撈的萬里蟹，還能現場請漁村媽媽幫忙蒸煮，現買現吃，享受萬里蟹第一手的鮮美滋味，拉近了消費者與生產者間的距離。

今年野柳假日活蟹市集期間為9月22日到12月2日例假日上午11時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工），由在地捕蟹船主組成的螃蟹產銷班，會在野柳漁港藍色公路候船亭下擺出新鮮現撈萬里蟹，讓民眾現場親自選購。

明天（22日）開市首日，破盤推出100份2斤活蟹福袋以399元超值優惠價賣給民眾，船主為了迎接萬里蟹幸福7週年，100份活蟹福袋裡會有7份只要7元的特別福袋，下午2點準時開放排隊，下午3點開始販售，等候期間也可品嚐港邊現蒸的鮮甜萬里蟹。