今夏10年來最不熱！ 吳德榮：原因出在「高溫訊息」

近日來台灣天氣晴朗炎熱，但氣象專家吳德榮表示，今年夏天為近十年來最不熱，一般民眾的認知恐非如此，主要原因在今年氣象局開始發布的「高溫訊息」。（資料照）

2018-09-21 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日來台灣天氣晴朗炎熱，7月花蓮還出現40度高溫，但氣象專家吳德榮表示，今年夏天為近十年來最不熱，一般民眾的認知恐非如此，主要原因在今年氣象局開始發布的「高溫訊息」。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上指出，根據氣象局統計，今年7、8月是2008年以來最不熱的，主要原因是7月中旬至8月底，「季風低壓環流」盤據在東南亞、經台灣、菲律賓、延伸至關島附近，低層水氣多，幾乎每日皆有午後對流發展，故每到下午，雲層多又降雨，減少極端高溫的出現，因此2個月的「均溫」是10年 來最低的。

但吳德榮也說，一般民眾的認知恐非如此，主要由於今年氣象局開始發布「高溫訊息」，只要有任何「自動」觀測站達36度，就符合發布條件，但站址並不如「有人」觀測站一般標準，所以民眾會，經常接受到「高溫訊息」的警示，能不感覺特別「熱」嗎？但事實上今年是10年來最不熱的。

故對於中秋節的賞月活動而言，吳德榮說，北部、東北部「烏雲掩月」，天氣不理想；東部、東南部會受干擾、但還有一點機率；相對而言，中南部明顯優於其他地區，但偶爾也會被雲層遮蔽。