追分國小迎100年 出版小書帶你暢遊大肚

2018-09-21 07:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚追分國小明年就創校100年，為慶祝即將到來的百年慶，學校出版一本在地文史，整本書不但由老師帶著小朋友親自探勘，並由吉祥物「熊艾力」帶著讀者暢遊大肚，了解大肚歷史文化、大肚風景。

追分國小配合百年慶，推動在地文史深耕計畫，因此推出追分好遊玩的小書，學校教學團隊以「在地故事我們來說」的概念為發想起點，花了一整天的時間，進入田野採訪在地文史故事，要由說故事方式，讓民眾認識大肚。

新書分享會的活動一開始，就安排小朋友用閩南語以說相聲的方式，來介紹該本書及學校特色，還有閩南語詩歌朗誦、閩南語念謠，現場民眾對小朋友台語講得如此遛都嘖嘖稱奇，此外，學校還贈書給大肚區各國中小，共同傳承在地歷史文化精神。

此本書以追分國小為中心，由追分國小在去年運動會，由全校師生及家長票選出創校100周年吉祥物熊艾力擔任旅遊大使角色，帶著讀者用輕鬆的觀點回溯歷史的源頭，帶領大家重新認識追分、欣賞追分。

本書濃縮大肚地區歷史建築磺溪書院、追分火車站、追分國小的興建與變遷、在地磚窯產業興衰史回顧，還介紹追分地區文青網紅必去的落羽松林、月老廟等熱門景點，更增列許多歷史痕跡。

有新石器時代重要的史前文化營埔遺址、記錄二戰歷史的追分火車站月台彈孔刻痕、追分最後一座磚窯煙囪的興沒等，學校將文史深耕與調查的成果，進而轉化為學生學習教材、翻轉學生學習場域，讓在地文史成為學生的在地理解與認同。