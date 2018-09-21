09/21 各報重點新聞一覽

2018-09-21 06:13

自由時報

「五星共產廟」登上紐時// 民怒批：彰化之恥

美國《紐約時報》十九日報導彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」變成「共產主義神殿」，百年佛寺竟被中共的統戰標語和毛澤東、周恩來的肖像所取代。消息傳出，當地居民對該寺廟竟引起國際媒體關注，感到不可思議。他們認為，明明是八卦山最大的違建，竟成為共產基地，縣府應該硬起來，莫讓此事成為「彰化之恥」；彰化縣長魏明谷昨天也祭出鐵腕，將對該違建斷水斷電。

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調查局長呂文忠：嚴查危害國安假訊息

調查局昨舉行新卸任局長交接典禮，呂文忠成為繼法務部長蔡清祥之後，第二位檢察體系出身的調查局長。呂宣誓就職後致詞表示，調查局負責國家安全的維護及重要犯罪調查，選舉距今只剩兩個月，調查局將做好積極查賄、嚴防境外勢力介入、調查涉及危害國安的假訊息等三大工作，任務雖然艱鉅，但他會全力以赴。

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偷我業者專利 中國認證淘寶侵權

中國阿里巴巴集團旗下網購平台淘寶，在二○一六年與台灣新創業者「創意點子」爆發侵權爭議，創意點子跨海提出侵權訴訟後，經過漫長蒐證鑑定，昨宣布已取得北京智慧知識產權司法鑑定中心報告書，證實淘寶直播侵害其「隨看即買」專利。創意點子創辦人陸意志強調，後續打贏侵權官司機率很高，但提告只是要爭一口氣、求償不是重點，「台灣的軟實力不輸別人，希望讓世界看到台灣新創的能量」！

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蘋果日報

3D列印手槍發明人 性侵少女被通緝 美淫狼躲台 趴趴走

發明全球首支3D列印手槍「解放者」而聲名大噪的美國德州男子威爾森（Cody Wilson），驚傳在美國涉嫌援交未成年少女醜聞，但他在警方發布通緝前於本月6日以「商務原因」入境台灣住進北市文華東方酒店，美方昨通報移民署後，刑事局同時展開「預防性偵查」，已鎖定嫌犯位置，若美方提司法互助請求，將立即抓人，並以「不受歡迎人物」為由要求離境，再通知美國警方逮人。

巴頭戳肛 教練撇「不是只有我」體罰僅記過 上8小時性平課 挨轟輕懲

實在太離譜！人本教育基金會執行長馮喬蘭昨開記者會，指接獲民眾申訴宜蘭羅東國中游姓體操教練不當體罰。據人本公布影片，游不僅三字經辱罵學生，還動手打學生頭，甚至以手指戳學生肛門。基金會致電游未料他竟回「又不是只有我（這樣做）。」馮喬蘭說，教練離譜行為竟只記過、上8小時性平課程，要求體育署重啟調查。

聯合報

減稅減過頭 扣除額稅改暫緩

去年底稅制改革大放送，大幅調高綜所稅四項扣除額，造成今年起綜所稅稅基僅剩百分之廿四，創空前新低，免稅額、扣除額等占綜合所得總額比率已達到百分之七十六。財政部長蘇建榮決定暫緩原訂立法院本會期要提出的第二波扣除額稅改。

文在寅：金正恩渴望與川普再會面

南韓總統文在寅廿日表示，北韓國務委員長金正恩已經準備加速棄核進度，換取美國的安全保障；金正恩也希望儘早與美國總統川普再次會面。

中國時報

3D印槍發明人涉性侵 藏台失聯

曾在網路散播3D列印手槍藍圖，遭美國逾10州控告的「分散防禦」（Defense Distributed）公司創辦人威爾森，涉嫌與未成年少女發生性行為，19日遭德州警方通緝。威爾森本月6日凌晨自洛杉磯以商務名義抵台，移民署昨接獲美方通報，到下榻的北市文華東方酒店，發現他次日已退房，目前行蹤不明。

中秋提前返鄉 國5今9小時免費

明天開始是中秋節3天連續假期，交通部首度規畫連假前（21）、後（25）日6至15時，在國道5號實施免收費優惠，觀察是否能有效減低假期中交通壅塞。由於連假期間北部可能碰到下雨，若雨勢過大或傳出災情，高公局將視狀況停止高乘載管制，呼籲民眾留意相關資訊。