到超商重複繳電信費只入1筆帳 女怒：差點變冤大頭

2018-09-20 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市蔡小姐上個月於全家便利商店高雄德安店重複繳交電信費，近來查帳赫見全家代收2筆款項共1730元，卻只幫她代繳1筆電信費865元，她認為全家只是負責代收，無權擋下她繳給電信業者1筆費用，很不合理且啟人疑竇，若她一直沒發現，恐變成冤大頭。

全家便利商店坦承疏失，並向消費者致歉，全家說，一般代收費用若重覆繳款，系統會顯示異常狀況，財會單位做帳的時候即會發現，在入帳代收業者時，提供重覆繳款資料，這次接獲消費者反映後，內部立刻調查，發現確實有重覆收取的代收費用，初步懷疑是電腦系統有狀況，目前內部尚在釐清狀況發生的原因，會針對這張帳單的設定、代收繳費方式逐一清查，目前已將代收款項撥給電信業者，同時與消費者溝通後續賠償事宜。

蔡小姐8月28日託友人幫她到全家德安店繳交電信費865元，她事後忘了這件事，隔天又到同一家店重複繳了865元，直到近來與友人聊天，才驚覺兩人重複繳款，9月12日致電全家，查出全家代收2筆款項，總共1730元，卻只匯了1筆865元款項給電信業者。

蔡小姐認為全家只是負責代收，無權擋下她繳給電信業者1筆費用，這是令她感到疑惑的一點，畢竟繳多少錢給電信業者，是她跟電信業者的事，全家自作主張擋下代收款的行為很不合理，而且啟人疑竇，若她一直沒發現，豈不是變成冤大頭？

蔡小姐說，她多次打客服、跑店家找真相，業者一副「大不了退錢」的態度，令她氣結，她保留提告侵占的法律追訴權，呼籲消費者到全家繳代收款，一定要保留繳費收據，並且確實查帳，才能避免類似情況發生。

高雄市府消保官主任殷茂乾說，目前未接獲類似個案，全家確實有收到款項，電腦發生問題也有可能，但消費者感受不佳，業者應適度實質補償，也是因此才得以發現電腦系統有狀況，未來避免類似狀況發生。